Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM Годовая инфляция в России вряд ли преодолеет отметку в 6%, экономическую ситуацию контролирует Центробанк. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил 4 июня журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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«У меня нет ощущения, что инфляция пробьет барьер в 6%», — сказал Греф.

Он отметил, что накануне председатель Банка России Эльвира Набиуллина описала траекторию, соответствующую представлениям Сбербанка. Осенью ожидается снижающийся тренд.

По словам Грефа, он не сомневается, что ЦБ справится, и в 2022 году ситуация будет под контролем.

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