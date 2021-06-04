Санкт-Петербург, , 12:19 — REGNUM Систему бесперебойного соблюдения прав бизнеса следует создать в России, тогда не придётся решать отдельные проблемы в ручном режиме. Об этом генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил 4 июня на панельной сессии «Доверие к национальной юрисдикции как фактор развития экономики и защиты бизнеса» ПМЭФ.

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«Важно добиваться построения системы, гарантирующей бесперебойное соблюдение прав предпринимателей, в первую очередь посредством донастройки соответствующей законодательной базы», — сказал Краснов.

Генпрокурор привел несколько примеров о решении проблем предпринимателей в так называемом ручном режиме во время личного приёма. Подобные примеры, по его словам, могут даже вызвать улыбку, но они далеко не единичные.

С подачи Генпрокуратуры постоянно принимаются дополнительные меры для совершенствования уже имеющихся механизмов. Кроме того, продлен мораторий на проверки малого бизнеса, который позволил 60 тыс. малых предприятий спокойно работать, добавил он.

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