Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM Несмотря на адекватный рост взаимной торговли, по ряду других ключевых направлений сотрудничество в рамках ЕАЭС оставляет пока желать лучшего. Об этом 4 июня заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на Петербургском международном экономическом форуме.

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«С 2007 по 2019 год доля взаимной торговли в общей торговле ЕАЭС постоянно росла, и с чуть более чем 1% достигла 8,5%. В относительных величинах это сопоставимо и даже выше, чем во многих других региональных торговых соглашениях как на евразийском континенте, так и на американском континенте», — заявил Шохин.

Тем не менее, если обратить внимание не только на торговлю, но и на инвестиционное сотрудничество, то всё оказывается не столь благоприятно.

«Инвестиционное сотрудничество — оно, к сожалению, отстаёт от темпа роста торговли. Доля прямых иностранных инвестиций составляет лишь 2,3%», — указал он.

«Не могу сказать, что и деловое сообщество активно и успешно сотрудничает с Евразийской экономической комиссией», — добавил Шохин.