Санкт-Петербург, , 12:19 — REGNUM На ПМЭФ-2021 подписан меморандум о намерениях между авиакомпанией Qatar Airways и ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей петербургским аэропортом «Пулково», о восстановлении авиасообщение между Северной столицей России и столицей Катара, городом Доха.

Церемония на ПМЭФ с участием Qatar Airways Gov.spb.ru

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Кроме того, подписано соглашение авиакомпании с властями Петербурга о намерениях по восстановлению прямого авиасообщения и развитию взаимных туристических и деловых пассажиропотоков.

Гендиректор авиакомпании Qatar Airways Акбар Аль Бакер сообщил, что перевозчик планирует запустить два авиарейса в неделю между Петербургом и Дохой, подчеркнув, что все прибывающие из его страны пассажиры будут полностью вакцинированы от коронавирусной инфекции. Также он добавил, что компания планирует открыть свою гостиницу в Петербурге.

«Это важный шаг в развитии туризма между Санкт-Петербургом и государством Катар. Пандемия стала серьезным испытанием для туристической отрасли. Назрела необходимость восстановить регулярные круглогодичные рейсы по маршруту Доха — Санкт-Петербург. Подписанные сегодня документы будут способствовать решению этой задачи», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По его словам, город готов оказать содействие катарской авиакомпании.