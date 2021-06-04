Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин 4 июня выразил благодарность столичному бизнесу, выдержавшему проблемы, связанные с пандемией коронавируса.

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«Я выражаю слова огромной благодарности нашим предпринимателям, бизнесу, которые в условиях пандемии, в тяжелейших условиях нашли в себе мужество не только выдержать, но и сделать шаг вперёд», — сказал Собянин на одной из сессий Петербургского международного экономического форума.

Мэр отметил, что многие предприниматели не только не ухудшили показатели, но и сделали шаг вперёд. По его мнению, этого удалось достичь «благодаря мужеству, умению и профессионализму», а также конкурентной среде.