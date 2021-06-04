Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM Свердловская область занимает 15 строчку в рейтинге Агентства стратегических инициатив, который представили 4 июня на полях Петербургского международного экономического форума.

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«Безусловно, мы довольны полученными результатами. В целом итоги Национального рейтинга показывают курс на изменения и точки приложения усилий. За прошедшие рейтинговые периоды регионом под руководством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева закрыты все «белые пятна» в нормативной сфере, устранены административные барьеры и тиражированы лучшие практики», — сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Согласно рейтингу, в регионе выросла удовлетворенность предпринимателей мерами государственной поддержки, качеством дорог, объектами инвестиционной инфраструктуры. Бизнес-сообщество более высоко, чем в прошлом году, оценивает работу совета по вопросам развития инвестклимата в регионе, действующего при губернаторе Свердловской области. Выросло количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в пересчете на тысячу человек.

«Мы отмечаем, что бизнес положительно оценивает усилия власти по созданию комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности. И это — самая ценная информация, так как каждый реализуемый бизнес-проект влияет на развитие экономики региона. Конечно, мы проведем детальный анализ всех позиций, которые призваны дать положительный эффект в будущем», — сказала Виктория Казакова.