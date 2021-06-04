Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM До конца нынешнего года в Сирии ожидают от России поставок 1 млн тонн пшеницы. Об этом 4 июня рассказал министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Да, миллион тонн», — приводит РИА Новости слова сирийского министра в ответ на вопрос поставках пшеницы из России в Арабскую Республику до конца года.

Также аль-Халиль уточнил, что за этот период будет «несколько поставок» российской пшеницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 июня сирийский посол в Москве Рияд Хаддад заявил, что президент Сирии Башар Асад прошел вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник V».