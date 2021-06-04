Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM Самарская область вошла в десятку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба агентства стратегических инициатив.

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Сообщается, что итоги этого ежегодного рейтинга были представлены на Петербургском международном экономическом форуме.

Отмечается, что Самарская области заняла восьмую строчку рейтинга, на которой также разместились Калужская, Сахалинская, Ярославская области и г. Санкт-Петербург.

Первое место рейтинга заняла Москва. Также в топ-5 вошли Татария, Тюменская, Тульская области и Башкирия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что данный рейтинг формируется каждый год в соответствии с перечнем поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2013 года.