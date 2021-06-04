Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM Сахалин в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, составленном Агентством стратегических инициатив, за год поднялся с 30-й строчки на восьмую, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июня в правительстве островного региона.

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Результаты рейтинга были озвучены в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Принципиально важно, что в основе рейтинга Агентства стратегических инициатив, — мнения не чиновников, но самих предпринимателей. Рывок, который совершила Сахалинская область, — подтверждение, что мы правильно организовали работу по созданию благоприятного инвестиционного и делового климата для бизнеса», — прокомментировал результаты рейтинга губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

На 10-м месте в рейтинге ещё один дальневосточный регион — Якутия.

Как сообщало ИА REGNUM, на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Приамурья Василий Орлов и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров подписали соглашение о сотрудничестве, которое включает в себя совместную реализацию 95 мероприятий.