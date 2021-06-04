Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) использовать и повсеместно применить опыт Башкирии по созданию персональных представителей предпринимателей — бизнес-шерифов, благодаря работе которых этот регион вошел в топ-5 субъектов РФ в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата за 2020 год.

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Как передает корреспондент ИА REGNUM, по словам Белоусова, создание этого института — одна из лучших региональных практик, которая стала «одной из главных составляющих успеха Республики Башкортостан».

«Успех региональных реформ, улучшение бизнес-климата ключевым образом зависит от того, как в эту работу включены муниципалитеты. Я считаю, что опора вашего [Башкирии] прорыва — шерифы. У меня просьба к АСИ — изучить опыт, как работает этот институт. Он заслуживает распространения и тиражирования. Это одна из лучших практик. Она не просто прорывная, а она, с моей точки зрения, является главной составляющей вашего [Башкирии] успеха», — заключил Белоусов.

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