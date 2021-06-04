Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM Ситуация на Международной космической станции (МКС) будет обсуждена 4 июня гендиректором государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным с главой Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) Биллом Нельсоном. Об этом 4 июня рассказал глава российской госкорпорации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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«У меня сегодня вечером состоится телефонный разговор с господином Нельсоном, главой NASA, и это (ситуация на МКС — ред.) одна из тем, которые мы будем сегодня обсуждать», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что уже в текущем году на предприятия государственной корпорации «Роскосмос» может прийти частный капитал.