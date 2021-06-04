Санкт-Петербург, 4 июня 2021, 11:22 — REGNUM Башкирия впервые вошла в пятерку лидеров рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.
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Сообщается, что представление итогов национального рейтинга, который каждый год формирует Агентство стратегических инициатив, состоялась на Петербургском международном экономическом форуме.
Отмечается, что Башкирия разместилась на пятой строчке рейтинга.
«Первые четыре позиции заняли Москва, Татарстан, Тюменская и Тульская области», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2020 году Башкирия находилась на девятом месте этого рейтинга, который нацелен на поиск, выявление и распространение лучших практик по обеспечению благоприятных условий развития инвестиционного климата в регионах России.