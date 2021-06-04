Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM Уже в текущем году на предприятия государственной корпорации «Роскосмос» может прийти частный капитал. Такую возможность 4 июня не исключил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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«Я не исключаю, что уже в этом году мы станем свидетелями того, что частный капитал пойдет и на предприятия Роскосмоса», — заявил он в беседе с журналистами.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня стало известно, что «Главкосмос», дочерняя внешнеэкономическая компания госкорпорации «Роскосмос», планирует заказать два пилотируемых корабля «Союз» и зарезервировать их под обслуживание будущих космических туристов.