Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM Новгородская область смогла за три года показать фантастический результат в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, поднявшись с 70-го места на шестое. Об этом 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, Новгородская область в сложных условиях пандемии прошлом году показала «фантастический результат». По данным Национального рейтинга инвестиционного климата, в 2020 году регион занял шестое место, при этом в 2017 году он занимал лишь 60-е.

«Я искренне не понимаю, как удалось добиться таких результатов», — отметил Белоусов.

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Как пояснил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, в 2019 году в регионе был создан новый инструмент поддержки предпринимательства — институт инвестиционных уполномоченных, которые в настоящее время есть в каждом муниципалитете Новгородчины.

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