Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM Скоростная автомагистраль Казань — Екатеринбург пройдёт по территории северо-западных районов Башкирии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на встрече главы Башкирии Радия Хабирова с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко, которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы признательны федеральному Министерству транспорта за поддержку нашей инициативы о том, чтобы скоростная магистраль Казань — Екатеринбург прошла по территории Башкортостана. Реализация проекта позволит значительно сократить время в пути, снизить транспортные издержки, повысить качество перевозок, расширить и улучшить внешнеторговые связи», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Он также отметил, что руководство региона будет оказывать поддержку по подготовке документов и отводу земель для возведения новой дороги.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в своём послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о продлении скоростной магистрали Москва-Казань до Екатеринбурга. Тогда он подчеркнул, что эту дорогу нужно возвести в ближайшие три года.