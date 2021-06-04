Санкт-Петербург, , 11:02 — REGNUM Появление прототипа технологии связи шестого поколения 6G может ожидается примерно через пять лет. Об этом РИА Новости «на полях» Петербургского международного экономического форума заявил глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

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«Сложно сказать, но специалисты говорят, что [сеть 6G появится] за десятилетие. Я имею в виду появление на рынке, а что касается прототипов, то, конечно, раньше, лет через пять», — сказал Дворкович.

Первую пилотную пользовательскую сеть 5G в Москве запустил один из мобильных операторов в начале марта 2021 года.