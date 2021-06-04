Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM По всем программам льготного кредитования в 2020 году было выделено более 1,5 трлн рублей малому и среднему бизнесу (МСП). Об этом 4 июня на ПМЭФ сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

Также Чупшева отметила, что количество субъектов МСП в первый пандемийный год снизилось на 4%, однако в 2021 году тренд развернулся и в апреле это количество выросло на 2%.

«Небольшая положительная динамика у регионов-лидеров Национального рейтинга 2021 года: Московская и Ленинградская области, республики Татарстан, Башкортостан. Можно констатировать, что меры поддержки бизнеса принесли результаты», — отметила глава АСИ, говоря о результатах Национального рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов РФ за 2020 год, обнародованном на ПМЭФ.

В свою очередь первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов отметил, что «рывок Башкортостана стал сенсацией этого года».

«Мы ждали, что результаты будут позитивными, но не ожидали, что настолько», — уточнил Белоусов.

Первое место в рейтинге заняла Москва, второе место — Татария, третье — Тюменская область, четвёртое — Тульская область, пятое — Башкирия.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва победила в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов