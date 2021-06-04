Брянск, , 10:38 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве между правительством Брянской области и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» подписано в рамках работы Петербургского международного экономического форума. Оборонный холдинг вложит 12 млрд рублей в модернизацию Брянского автомобильного завода, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Документ подписали губернатор Брянской области Александр Богомаз и заместитель генерального директора — директор Северо-Западного регионального центра «Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников. Планируется, что концерн реализует масштабный инвестиционный проект по модернизации и техническому перевооружению АО «БАЗ».

"Инвестиции в проект составят 12 млрд рублей. Задачу по диверсификации производства перед оборонно-промышленным комплексом ставит президент России Владимир Путин. Проект предусматривает строительство на территории АО «БАЗ» новых производственных мощностей площадью около 50 тысяч кв. м и размещение основных цехов и административных помещений, а также строительство нового учебного центра», — отметил Александр Богомаз.

У завода появится собственный полигон для испытаний серийных и перспективных специальных колёс­ных шасси и тягачей (СКШТ) высокой проходимости, что повысит качество и надёжность выпускаемой продукции, увеличив тем самым, объёмы производства.