Брянск, 4 июня 2021, 10:38 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве между правительством Брянской области и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» подписано в рамках работы Петербургского международного экономического форума. Оборонный холдинг вложит 12 млрд рублей в модернизацию Брянского автомобильного завода, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Документ подписали губернатор Брянской области Александр Богомаз и заместитель генерального директора — директор Северо-Западного регионального центра «Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников. Планируется, что концерн реализует масштабный инвестиционный проект по модернизации и техническому перевооружению АО «БАЗ».
У завода появится собственный полигон для испытаний серийных и перспективных специальных колёсных шасси и тягачей (СКШТ) высокой проходимости, что повысит качество и надёжность выпускаемой продукции, увеличив тем самым, объёмы производства.