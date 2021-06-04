Симферополь, , 10:30 — REGNUM Соглашение о новых проектах в рамках «Цифровой среды гражданина Республики Крым» подписали в рамках Петербургского международного экономического форума 3 июня глава Республики Крым Сергей Аксёнов, генеральный директор АО «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев и председатель правления РНКБ Михаил Якунин. Соглашение предполагает расширение возможностей использования банковской карты платежной системы «Мир». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Так, в рамках соглашения планируется реализация кампусных решений для высших и средних учебных заведений, общеобразовательных учреждений дополнительного образования и дошкольных учреждений Республики Крым по организации доступа в учреждения, а также организации учебного процесса, учета и контроля трат на питание на базе карт платежной системы «Мир».

Также в рамках соглашения планируется в течение года внедрить безналичную систему оплаты проезда на междугородних рейсах в железнодорожном и морском транспорте.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. В 2021 году форум проходит 2 — 5 июня в «Экспофоруме».