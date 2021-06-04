Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM Санкции, введённые против российских космических предприятий, участвующих в выполнении международных программ, являются «маразмом», заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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Ранее США ввели санкции против головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра «Прогресс».

Рогозин заявил, что «так вести себя нельзя», и напомнил, что в состав ЦНИИмаша входит ЦУП, который обеспечивает безопасность полета Международной космической станции, как и Хьюстон.

«Ну это же маразм, на самом деле, объявлять санкции в отношении этих предприятий», — сказал Рогозин в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года США ввели санкции против Ракетно-космического центра «Прогресс» и головного научного института госкорпорации ЦНИИмаш. Глава РоскосмосаДмитрий Рогозин назвал новые санкции незаконными, как и все прежние ограничения, вводимые против российских физических и юридических лиц.

Напомним, 21 мая в ходе выступления на марафоне «Новое знание» генеральный директор Tesla Motors и Space X Илон Маск заявил, что диалог между Россией и США следует усиливать.

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