Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM От выступления президента России Владимира Путина на Петербургском международного экономического форума (ПМЭФ) бизнес ожидает сигналов, и глава Российского государства традиционно удовлетворяет такие ожидания. Об этом 4 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу на полях ПМЭФ.

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По словам представителя Кремля, президент РФ в своем выступлении традиционно дает оценку нынешнего и пройденного этапа социально-экономического развития страны.

«Так или иначе мы услышим, что произошло за прошлый год, какие мы имеем последствия, и как мы с ними справляемся. Все ждут каких-то сигналов для бизнеса — большого, малого и среднего. Такие сигналы сейчас востребованы. Как правило, на каждом форуме эти ожидания президент удовлетворяет», — сказал он.

Также Песков отметил, что, по его мнению, из-за того, что в минувшем году ПМЭФ не состоялся из-за пандемии коронавируса, «в этот раз чувствуется, что участники истосковались по форуму».

«Скептики прогнозировали пониженный уровень участия бизнесменов, но тем не менее, форум пользуется огромной популярностью, мы видим, это полный аншлаг. Главное, что содержательное наполнение очень богатое, очень интересные панели, высокий уровень участников. И все с нетерпением ждут главное мероприятие — это пленарную сессию, в которой будет принимать участие президент Владимир Путин и гости», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал не возлагать больших надежд на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.