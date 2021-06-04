Белгород, , 09:49 — REGNUM Центр, предназначенный для отработки процессов локализации фармпрепаратов группы «Abbott», ранее не производившихся на территории РФ, появится в Белгороде. Инвестор вложит в развитие завода 300 млн рублей, сообщил 4 июня врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Руководитель региона и генеральный директор «Верофарм» (группа «Abbott») Иван Поляк 4 июня подписали на площадке полях ПМЭФ-2021 соглашение о сотрудничестве. Согласно нему, правительство Белгородской области в пределах своей компетенции окажет компании содействие в подключении новых производственных мощностей к коммунальным услугам в общем порядке и в подготовке кадров для предприятия.

«В ближайшие время компания создаст в Белгородской области на базе существующего производственного предприятия новый технологический Центр, предназначенный для отработки процессов локализации препаратов «Abbott», ранее не производившихся на территории России. Планируемые инвестиции в создание Центра составят 300 миллионов рублей», — написал на своей странице в социальной сети врио губернатора.

На фармзаводе в Белгороде выпускается более 100 лекарственных препаратов, большинство из которых включены в «Перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств». На предприятии создано более 600 рабочих мест.