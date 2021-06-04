Москва, , 09:32 — REGNUM Центральный банк России с 4 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО банк «Резервные финансы и инвестиции» (РФИ БАНК, г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Развитие сюжета: ЦБ РФ аннулировал лицензию у «Нордеа Банка»

Решение принято в связи с тем, что РФИ БАНК проводил непрозрачные операции, осуществляя расчеты между физлицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами.

По величине активов кредитная организация занимала 328-е место в банковской системе РФ. В банке назначена временная администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России с 28 мая отозвал лицензии на осуществление банковских операций.

Читайте также: Центробанк отозвал лицензии у трёх российских банков