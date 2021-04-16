Москва, , 10:44 — REGNUM Центробанк России приказом с 16 апреля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Нордеа Банк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

«Нордеа Банк» сам попросил ЦБ о добровольной ликвидации. У банка достаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов.

По величине активов «Нордеа Банке» занимал 141-е место в банковской системе РФ. В кредитной организации назначена ликвидационная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 16 апреля отозвал лицензию у двух банков «Нейва» и «Интерпромбанк».

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