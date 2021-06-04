Ростов-на-Дону, , 09:30 — REGNUM Бывший сотрудник правоохранительных органов возглавил МУП «Ростовская транспортная компания». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В частности, в телефонном справочнике муниципального предприятия указано, что генеральным директором является Вадим Шкабарня. При этом на сайте организации в качестве руководителя по-прежнему указан Александр Рюмшин, покинувший должность в конце апреля 2021 года.

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ИА REGNUM напоминает, что имя нового управленца связано со скандалом, который произошёл в 2016 году. В сети появились фотоснимки, на которых якобы Вадим Шкабарня, облачившись в женские панталоны, отмечает День полиции. На тот момент он занимал должность заместителя начальника ОЭБиПК УМВД России Таганрога.

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