Санкт-Петербург, 4 июня, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Оперативная информация о действующем в Крыму бизнесе чиновников с Украины, которые заявляют о себе как о борцах с российским государством, собрана правоохранителями. Об этом 4 июня заявил глава правительства региона Сергей Аксенов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

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«Информации оперативной очень много, некоторую с точки зрения оперативных целей и задач невозможно озвучить в публичном поле, тем не менее есть понимание, кто из украинских руководителей сегодня обладает недвижимостью на территории Республики Крым», — приводит его слова ТАСС.

Также глава Крыма указал, что, по его мнению, в данном случае это компетенция правоохранительной системы и Федеральной службы безопасности, и добавил, что в настоящее время данная информация проходит проверку.

Кроме этого, Аксенов уточнил, что «многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством, противопоставляют себя, нагнетают истерию, не стесняются владеть (недвижимостью) в Крыму».

«Господин Зеленский имеет же с супругой квартиру. Задолженности по квартплате нет. Мы не занимаемся преследованием, в отличие от руководства Украины. Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет», — добавил он.

В то же время глава региона уточнил, что в случае, если данные лица «ведут антигосударственную деятельность на Украине и в отношении них возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации, как это происходит по многим процессам», то за это полагается ответственность, «в том числе и к имуществу».

«А в общем для представителей украинского бизнеса никакой угрозы нет, за исключением радикальных националистов. Я могу сам искать варианты, как прекратить этот бизнес на территории Крыма, чтобы налоги на АТО не платили», — также уточнил Аксенов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в рамках ПМЭФ подписаны соглашения о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым на общую сумму около 30 млрд рублей.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года, после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав России.