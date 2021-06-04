Санкт-Петербург, , 09:16 — REGNUM Десятки транспортных инфраструктурных проектов на общую сумму 72 млрд рублей подготовлены в Самарской области. Об этом 3 июня сообщил глава региона Дмитрий Азаров на конференции по развитию транспортной инфраструктуры в регионах РФ, которая проходила в рамках Петербургского международного экономического форума.

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Азаров отметил, что в числе проектов строительство новых дорог в регионе, обновление наземного транспорта, а также развитие метрополитена в Самаре. Среди проектов и магистраль «Центральная», которая будет проходить практически через всю Самару.

«Мы уже разработали проектно-сметную документацию на реализацию первого этапа — 15 километров дороги. Мы готовы начать строительство при поддержке федерального бюджета или на принципах государственно-частного партнерства», — приводит пресс-служба слова Азаров.

Глава региона также сообщил и о проекте по организации скоростного железнодорожного сообщения Липяги — Самара — Тольятти-Южное.

«У нас разработано технико-экономическое обоснование, проект включен в инвестиционную программу РЖД. Понятно, что экономические условия прошлого года его отодвинули. Дополнительно мы заявили его в стратегию развития Российской Федерации и очень надеемся получить поддержку, в том числе в рамках объявленного Президентом страны механизма инфраструктурных кредитов. Кроме того, мы приступили к проектированию транспортно-пересадочных узлов за счет областного бюджета», — отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о совместной реализации проекта «Строительство Обхода Тольятти» с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».