Вашингтон, , 08:59 — REGNUM В общей сложности 50 сверхзвуковых самолетов Overture собирается закупить до 2030 года американская авиакомпания United Airlines, 3 июня сообщается на сайте организации.

Речь идет о лайнерах, производимых фирмой Boom Supersonic, которая базируется в городе Денвер (штат Колорадо). На первом этапе United Airlines собирается заказать у Boom Supersonic 15 таких самолетов. Позже будет рассмотрена возможность приобретения еще 35 авиалайнеров.

Overture способен перевозить до 55 пассажиров и летает со скоростью в 1,7 раза быстрее звука, что в два раза превышает возможности современных самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты решили создать совместное предприятие для разработки и выпуска сверхзвукового пассажирского самолета.

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