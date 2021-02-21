Абу-Даби, , 12:32 — REGNUM Россия и Объединенные Арабские Эмираты создадут совместное предприятие для разработки и производства сверхзвукового пассажирского самолёта, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в ОАЭ. Об этом сообщает ТАСС.

Российскую сторону будет представлять Объединённая авиастроительная корпорация или одно из её дочерних предприятий. Со стороны ОАЭ участием в создании совместного предприятия займётся суверенный фонд Абу-Даби Mubadala. Соотношение долевого участия в совместном предприятии ещё не согласованно.

Министр добавил, что сверхзвуковой самолёт будет разрабатываться в двух версиях: вместимостью до 8 и 30 пассажиров. Ожидается, что облик самолёта будет разработан к концу 2021 или началу 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря 2020 года новый российский гражданский пассажирский самолёт Ил-114−300 совершил первый полёт.