Санкт-Петербург, , 08:40 — REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Приамурья Василий Орлов и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров подписали соглашение о сотрудничестве, которое включает в себя совместную реализацию 95 мероприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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«Для нас компания «РЖД» — это очень важный партнер, крупный налогоплательщик. Так, объем налоговых поступлений за 2020 год составил 4,9 млрд. рублей. Также очень важно, что в Амурской области около 20 тысяч человек работают в этой компании», — сказал Орлов.

Все запланированные мероприятия должны быть реализованы до 2024 года. Соглашением предусмотрено строительство жилого дома в посёлке Магдагачи, возведение терапевтического корпуса в Белогорске, двух ФАПов в Гонже и Невере, ремонт и оснащение оборудованием 12 объектов в Белогорске, Верхнезейске, Дипкуне, Ерофее Павловиче, Магдагачи, Моготе, Сковородине, Шимановске, Свободном.

В сфере образования будет реализовано около 50 мероприятий — это строительство школ, учебных корпусов, детского сада, устройство спортплощадок, ремонт и оснащение 18 объектов образования.

Также по соглашению между РЖД и Приамурьем будут построены шесть спортивных объектов, Дом культуры в Ядрино, центр культурного развития в Сковородине, две школы искусств в Серышево и Свободном.

Как сообщало ИА REGNUM, главы Якутии и Крыма на Петербургском международном экономическом форуме подписали протокол совместных действий о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.