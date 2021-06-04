Москва, , 08:41 — REGNUM За минувшие сутки сотрудники лесопожарных служб и привлеченные лица в России потушили 62 природных пожара на площади более 1,1 тыс. га. Об этом 4 июня сообщается на сайте Авиалесоохраны.

«За прошедшие сутки, 3 июня, в России ликвидировано 62 лесных пожара на площади 1130 га», — говорится в сообщение.

Отмечается, что на 00:00 мск 4 июня на территории РФ действовало 77 лесных пожаров. Общая их площадь составляла 15 178 га.

На данный момент лесные пожары ликвидированы в Московской, Владимирской, Ленинградской, Мурманской, Вологодской, Кировской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской, Омской, Томской областях, Алтайском, Красноярском, Хабаровском краях, Башкирии, Чувашии, Бурятии и Якутии.

Напомним, 4 июня в Якутии на территории семи районов введен особый противопожарный режим. Сейчас пожарные тушат 12 лесных пожаров на территории районов: Нюрбинский, Сунтарский улус, Усть-Алданск, Вилюйск, Мегино-Кангаласский улус, Верхневилюйск, Ленск.

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