Ульяновск, , 10:16 — REGNUM В Ульяновской области потушили ещё один лесной пожар. Об этом сообщает сегодня, 3 июня, ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, за последние сутки зарегистрирован один природный пожар на площади 1,5 гектара. Он произошёл в одном из участковых лесничеств Ульяновска.

Возгорание обнаружили 2 июня в 10:05, на тот момент площадь пожара составлял 0,5 гектара. Его потушили через 40 минут, к этому времени горело 1,5 гектара лесных площадей. В тушении участвовали 11 человек, привлекались три единицы техники.

Ранее власти заявляли, что с начала пожароопасного сезона в Ульяновской области произошло более 40 лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели призывают жителей не разжигать костры на полях и в лесах, не бросать непотушенные окурки в траву — это может привести к крупным лесным пожарам.

Отметим, что ранее на заседании комиссии Общественной палаты Ульяновской области обсудили вопросы несанкционированных свалок и работы с населением, в том числе по вопросам пожарной безопасности.

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