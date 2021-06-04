Санкт-Петербург, , 09:22 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 3 июня принял участие в работе заседания комиссии Государственного совета по направлению «Экономика и финансы» по вопросам обеспечения долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов и повышения финансовой самостоятельности регионов. Заседание в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума провел помощник президента, секретарь Государственного совета Игорь Левитин.

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Целью работы комиссии является содействие повышению финансовой устойчивости регионов, увеличению доходов бюджетов субъектов, а следовательно, и финансовых возможностей для достижения национальных целей развития.

«О финансовой устойчивости регионов говорил в своем послании Федеральному собранию в апреле и президент Российской Федерации Владимир Путин. Несмотря на известные сложности, с которыми столкнулась бюджетная система в прошлом году, все обязательства регионального бюджета Оренбургской области были исполнены в полном объеме. На протяжении нескольких лет нам удается не наращивать государственный долг, работаем над повышением инвестиционной привлекательности и развитием промышленного, а также сельскохозяйственного потенциала территорий», — отметил губернатор Денис Паслер.

Вместе с главами регионов в работе комиссии приняли участие министр финансов Антон Силуанов, председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, председатель комитета Совета Федерации Федерального собрания по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, депутат Государственной думы, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

На обсуждение комиссии главами российских регионов совместно с представителями федеральных органов государственной власти и ведущими экспертами были вынесены предложения по совершенствованию межбюджетных отношений, сокращению долговой нагрузки, формированию новых инструментов финансирования инфраструктурных проектов, необходимых для развития регионов, которые лягут в основу доклада главе государства.