Минск, 4 июня, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Один из основателей телеграм-канала NEXTA, который признан в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, задержанный 23 мая в аэропорту Минска, признал свою вину в организации и подготовке действий, которые нарушают общественный порядок. Он заявил об этом 3 июня в интервью программе «Марков. Ничего личного» на белорусском телеканале ОНТ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Протест в Белоруссии

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

«Я открыто признаю, что я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9-го числа (августа — ред.). Как только мне предоставили документы, предъявили обвинение… Я сразу признал вину по 342 статье (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок — ред.), организация массовых несанкционированных акций», — сказал он.

Также задержанный уточнил, что он признал свою вину в указанных деяниях в полном объеме.

«Я осознавал, что следствием призывов, которые я опубликовал, в том числе стало то, что начались неконтролируемые беспорядки, и Минск по сути три дня жил в хаосе», — добавил Протасевич.

Кроме того, он отметил, что чувствует себя прекрасно, хотя и немного простыл, и добавил, что добровольно согласился на интервью государственному телеканалу, подчеркнув при этом, что перед интервью его не гримировали для того, чтобы скрыть какие-либо телесные повреждения, как это предполагают отдельные люди в интернете.

Помимо того! Протасевич подчеркнул, он не имеет отношения к телеграм-каналу «Черная книга», который также признан в Белоруссии экстремистским и который занимался публикацией данных белорусских силовиков.

«Я всегда понимал, что рано или поздно за свою деятельность я понесу ответственность. Я не имел никакого прямого отношения к деятельности «Черной книги Беларуси». «Беларусь головного мозга», NEXTA — да», — добавил задержанный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель и бывший редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что нынешние и бывшие белорусские силовики передавали в оппозиционные телеграм-каналы информацию о своих коллегах.