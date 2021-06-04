Москва, , 08:14 — REGNUM Сборная России по хоккею в четвертый раз проиграла команде Канада в плей-офф Чемпионата мира.

Накануне, 3 июня, в Риге состоялся четвертьфинальный матч ЧМ, в котором Россия уступила Канаде 1−2. Основное время завершилось ничьей 1−1, в овертайме сильнее оказалась Канада.

Отметим, что последний раз российская сборная побеждала канадскую в четвертьфинале ЧМ в 2011 году (2:1).

В 2015 году в финале Россия проиграла Канаде 1:6, в 2017 году (полуфинал) — 2:4, в 2018 году (четвертьфинал) — 4:5 ОТ, в 2021 году (четвертьфинал) — 1:2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее голкипер сборной России по хоккею Сергей Бобровский дал комментарий после поражения своей команды в четвертьфинале ЧМ.

«Я, как и все, очень расстроен, сложно найти слова. Думаю, все готовились к победе, расстроились. Очень обидно и грустно проиграть в овертайме», — сказал он.

Отметим, в полуфиналах чемпионата мира между собой сразятся Канада и США, Германия вышла на сборную Чехии.

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