Рига, , 02:36 — REGNUM Игроки сборной России по хоккею понимают ответственность за поражение команды в четвертьфинале ЧМ-2021 в Латвии. Об этом 4 июня заявил журналистам глава штаба национальной команды, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Плей-офф чемпионата мира проходит в Риге. В ¼ финала сборная России уступила Канаде со счётом 1:2.

«С точки зрения психологии команда была подготовлена к этому матчу. Когда вернёмся в Москву, проведём совещание, проанализируем все детали, — сказал Ротенберг. — По самоотдаче, желанию и характеру к команде сегодня нет вопросов, так как проиграли в овертайме, все старались и хотели выиграть».

Он добавил, что в ФХР и сборной будут «смотреть вперед и думать» над победой на зимней Олимпиаде в Китае, которая пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее голкипер сборной России по хоккею Сергей Бобровский заявил, что все готовились к победе, и поэтому «расстроились» после поражения. Команда, по его словам, «билась и отдала всё» для победы.

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