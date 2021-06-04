Санкт-Петербург, , 08:09 — REGNUM Губернатор забайкальского края Александр Осипов во время участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что реконструкция аэропорта Чара близ Удоканского месторождения меди осложняется труднодоступностью местности и отсутствием желающих работать в таких условиях. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

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«Чара находится в очень удаленном районе, с ним нет никакого транспортного сообщения по территории края — ни автомобильного, ни железнодорожного, только с другими регионами он связан железной дорогой. Там также нет комплекса по производству строительных материалов и серьезной строительной силы», — пояснил глава Забайкалья.

По его словам, власти будут просить помощи у Минобороны. Регион также возлагает надежды на подрядчиков «Удоканской меди», которых власти региона приглашают принять участие в конкурсе на реконструкцию аэропорта Чара. Александр Осипов отметил, что на реализацию проекта из федерального бюджета выделено два миллиарда рублей, всего же необходимо три миллиарда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года ООО «Сибирская легкая авиация» (авиакомпания «СиЛА», Магаданская область) приобрело забайкальское ООО «Аэропорт», которому принадлежит аэропорт Чара. Проект освоения Удокана предполагает строительство горно-металлургического комбината по производству катодной меди и медного концентрата.

Мощность первой очереди ГМК составит 12 миллион тонн руды в год, с выпуском до 125 тысячи тонн меди в год. Ввод предприятия в промышленную эксплуатацию намечен на 2022 год.

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