Санкт-Петербург, , 08:13 — REGNUM Делегация Хабаровского края во главе с врио губернатора Михаилом Дегтяревым продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме — подписан ряд соглашений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июня в пресс-службе правительства региона.

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Дегтярев отметил значимость подписания меморандума о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и государственной корпорацией Ростех.

«Мы подписали соглашения о партнерстве по реализации совместных проектов в сфере образовательной, научно-практической, исследовательской и экспериментальной деятельности по направлениям, имеющим приоритетное значение, а именно: по новым технологиям в строительстве, медицине, энергетике, экологии, включая проектирование и внедрение технологий глубокой утилизации и нейтрализации многокомпонентных отходов, участию в проектах по «зеленой» экономике в прибрежных районах Охотского моря и реки Амур, агротехнологиям», — сказал хабаровский глава.

Власти региона намерены привлечь Ростех в качестве концессионера к созданию центра медицинской реабилитации на базе санатория «Уссури» — стоимость проекта 3,7 млрд рублей. Также рассматривается возможность участия госкорпорации в завершении строительства детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре.

Подписано также соглашение о расширении сотрудничества правительства края с российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева.

Вуз получил мировое признание как один из ведущих учебно-научных центров, обеспечивающих подготовку кадров высшей квалификации.

РХТУ примет участие в создании Инновационного научно-технологического центра в Хабаровском крае в коллаборации с вузами края: Тихоокеанским государственным университетом (определен как базовая научно-исследовательская площадка), Хабаровским государственным университетом экономики и права, Комсомольским-на-Амуре государственным университетом. Также к сотрудничеству привлекаются предприятия, входящие в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Продолжится и реализация проекта «Менделеевские классы» для школьников Хабаровского края, цель которого выявить и поддержать наиболее способных и одаренных детей, в последующем подготовить из них специалистов, необходимых химической, атомной, металлургической, энергетической и другим отраслям промышленности России.

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Как сообщало ИА REGNUM, главы Якутии и Крыма на Петербургском международном экономическом форуме подписали протокол совместных действий о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.