Санкт-Петербург, , 07:47 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в рамках Петербургского международного экономического форума 3 июня подписали соглашении о взаимодействии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Орлов уверен, что соглашение позволит области расширить географию зарубежных партнёров. Губернатор подчеркнул, что внимание к Приамурью на международной арене растёт благодаря реализации масштабных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

«У Россотрудничества на сегодняшний день представительства в 80 странах мира. Мы готовы помочь Амурской области познакомить зарубежных партнеров с научным, культурным и социально-экономическим потенциалом региона, а также оказать поддержку в проведении совместных международных мероприятий», — прокомментировал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Как сообщало ИА, на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня губернатор Приамурья Василий Орлов, зампред ВЭБ. РФ Артём Довлатов и гендиректор АРПИ Валерия Репкова подписали меморандум о сотрудничестве по строительству уникальной трансграничной канатной дороги.