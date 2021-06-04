Санкт-Петербург, , 07:25 — REGNUM Главы Якутии и Крыма на Петербургском международном экономическом форуме подписали протокол совместных действий о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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В планах сотрудничество по ряду важнейших направлений до 2025 года.

В сфере экономики и реализации инвестпроектов Якутия и Крым намерены наладить обмен опытом по привлечению инвестиций, в том числе посредством участия в масштабных отраслевых мероприятиях, среди которых Ялтинский международный экономический форум.

Стороны также намерены развивать взаимодействие в ювелирной отрасли.

В сфере предпринимательства, торговли и производства сельскохозяйственной продукции будут созданы торговые сети производителей для ознакомления с продукцией друг друга и изучения покупательского спроса.

Ряд проектов будет реализован в области дорожно-транспортной инфраструктуры. Создание воздушного моста между республиками по организации грузоперевозок подразумевает поставки фруктов и овощей без посредников.

Обсуждался и обмен специалистами — крымские преподаватели смогут поработать в Якутском институте водного транспорта, а сотрудники морских портов Крыма поедут на вахты в Якутию.

«Якутия и Крым заинтересованы в сотрудничестве в области формирования инвестклимата, развития горизонтальных связей между бизнес-структурами регионов, в разработке новых инновационных продуктов, где якутские специалисты охотно поделятся своим опытом с крымчанами», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Айсен Николаев на деловой сессии «Транспортный каркас экономики» на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня рассказал о важнейших для Северо-Востока страны транспортных проектах.