Москва, , 06:57 — REGNUM Жители России будут отдыхать в новогодние праздники в 2022 году 10 дней. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил ТАСС глава Минтруда РФ Антон Котяков.

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«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней — к 31 декабря [2021 года] добавится 9 дней в январе [2022 года]», — сказал Котяков.

Он также напомнил, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, и поэтому оно «априори будет нерабочим».

Что касается майских праздников, то, по словам министра, в 2022 году в России «и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня», что позволит жителям страны «немножко отвлечься от повседневных рабочих будней».