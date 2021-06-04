Санкт-Петербург, , 06:48 — REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме 3 июня губернатор Приамурья Василий Орлов, зампред ВЭБ. РФ Артём Довлатов и гендиректор АРПИ Валерия Репкова подписали меморандум о сотрудничестве по строительству уникальной трансграничной канатной дороги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Подписание меморандума даёт дополнительные гарантии о финансировании инвестпроекта, что позволит уложиться в сроки — сдать объект планируют в 2023 году.

«Канатная дорога для нас один из приоритетных проектов. Она станет не только комфортным средством передвижения через границу, но и дополнительным фактором развития туризма. А для экономики столицы Амурской области запуск уникального проекта даст мультипликативный эффект», — пояснил Орлов.

Трансграничная канатная дорога из Благовещенска в китайский Хэйхэ станет первой в мире. Объект является частью ещё одного уникального проекта — искусственной намывной территории на набережной «Амура» — «Золотой мили». Стоимость канатной дороги составляет 9,7 млрд рублей.

«Строительство первой в мире трансграничной пассажирской канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ даст дополнительный импульс к развитию туристической инфраструктуры на Дальнем Востоке, сделает регион привлекательным для иностранных туристов и создаст хороший задел для укрепления российско-китайских связей», — сказал Артём Довлатов.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов и губернатор Чукотки Роман Копин на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о развитии беспилотной аэродоставки и почтовой инфраструктуры в округе — общий объём инвестиций по проектам составит более 340 млн рублей.