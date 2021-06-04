Санкт-Петербург, , 06:46 — REGNUM Аргентина ведёт переговоры о приобретении ещё одной партии вертолётов. Об этом «на полях» Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости посол Аргентины в Москве Эдуардо Суаин.

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«Мы ведем переговоры с представителями министерства обороны [РФ]. <…> Аргентинские военные испытали эти вертолеты и поняли, что речь идет о высоких технологиях и продукте превосходного качества», — сказал Суаин.

По его словам, сделке могут помешать финансовые сложности Аргентины, и по этой причине обе страны рассматривают вариант с открытием специального кредита для латиноамериканской страны.