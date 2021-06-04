Санкт-Петербург, , 06:46 — REGNUM С космодрома «Байконур» запустят ракету-носитель с государственной символикой Чувашии. Соответствующая договорённость достигнута на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) между руководителем государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным и главой Чувашии Олегом Николаевым, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Дмитрий Рогозин и Олег Николаев Cap.ru

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Запуск «чувашской» ракеты состоится 30 июня 2021 года. Национальную символику нанесут на ракету-носитель «Союз-2» с транспортным грузовым космическим кораблём «Прогресс МС-17». Также будет нанесено изображение космонавта № 3, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева, который является уроженцем Марпосадского района Чувашии.

Данная договорённость достигнута между Дмитрием Рогозиным и Олегом Николаевым. Генеральный директор Роскосмоса в ходе переговоров также заявил о готовности рассмотреть возможность подготовки в Чувашии специалистов для космодромов и приобретения технологий и строительных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия является малой родиной трёх космонавтов. Помимо Андрияна Николаева, республике родились Герои России Муса Манаров и Николай Бударин.