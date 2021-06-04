Санкт-Петербург, , 06:36 — REGNUM Генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов и губернатор Чукотки Роман Копин на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о развитии беспилотной аэродоставки и почтовой инфраструктуры в округе — общий объём инвестиций по проектам составит более 340 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Соглашение предусматривает работу по трём направлениям: развитие беспилотной авиации в регионе, строительство современного авиационного отделения в Угольных Копях, модернизацию почтовых отделений за счет привлечения инвестиций Почты и мер государственной поддержки.

По соглашению «Почта России» намерена запустить экспериментальную сеть по беспилотной аэродоставке грузов, включающую 48 маршрутов в четырех регионах — на Камчатке, Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе и Чукотке. Тестирование беспилотников и запуск проекта будут проходить в Чукотском автономном округе.

Первые тесты беспилотных авиационных систем проведут уже до конца года. Вместе с запуском нового авиационного отделения, срок сдачи которого намечен на 2022 год, это позволит кратно увеличить частоту рейсов и обеспечит оперативную доставку почты в населенные пункты Чукотки, с которыми нет регулярного транспортного сообщения.

«В арктических условиях Чукотки беспилотники могут показать хорошую эффективность, потому что рейсовая авиация не всегда может взять на борт почту, а наземным транспортом до большинства населённых пунктов не добраться», — пояснил Роман Копин.

По словам Максима Акимова, проект увеличит среднюю скорость логистики на региональной маршрутной сети в 1,85 раза, в перспективе позволит увеличить объемы грузопотока в 11 раз и при этом снизит стоимость логистических сервисов в 1,81 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, о перспективе введения в России безусловного базового дохода заявил 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.