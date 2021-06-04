Санкт-Петербург, , 06:26 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев на деловой сессии «Транспортный каркас экономики» на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня рассказал о важнейших для Северо-Востока страны транспортных проектах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Айсен Николаев отметил, что транспортный каркас страны, его укрепление невозможны без развития транспортной связанности. В Якутии в последние годы делается очень много. Построены тысячи км железных и автомобильных дорог. Только за прошлый год в республике отремонтировано 500 с лишним км автомобильных дорог разного значения.

«Не хватает одного маленького пазла в 3 км — Ленского моста. Я уверен, что мы в ближайшее время стартуем с началом строительства моста. И в поставленные правительством РФ сроки, к концу 2024 года — началу 2025 года, Ленский мост у нас будет введен», — сказал Николаев.

Новый мост обеспечит прирост валового регионального продукта на 2,5−3% и приток более 200 млрд инвестиций в несырьевые проекты на территории Якутии. По прогнозам, поступления от НДПИ в федеральный бюджет от разработки месторождений в зоне тяготения мостового перехода составят 13,4 млрд рублей в год, с учётом запасов Северного широтного пояса от разработки новых месторождений — 18,5 млрд рублей в год. Начиная с 2021 года финансирование проекта предлагается обеспечить за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов.

Также глава республики удели внимание развитию угледобывающей отрасли Якутии — модернизации Восточного полигона БАМа.

«1 июня президент подписал решение о создании Комиссии по развитию железных дорог Сибири и Дальнего Востока. У нас есть уже предложение, оно направлено на развитие Эльгинского угольного проекта. Это крупнейший инвестиционный проект, который реализуется на территории республики, при этом — без привлечения государственных средств. Уже в следующем году Эльга станет крупнейшим угольным разрезом мира», — сказал Айсен Николаев.

Проект по развитию Эльгинского угольного комплекса является одним из ключевых в рамках Программы развития угольной промышленности России до 2035 года. Месторождение обладает запасами более 2,2 млрд тонн твердого коксующегося угля.

Кроме того, в завершающей стадии реализации находятся проекты Группы компаний «Колмар»: горно-обогатительные комплексы «Денисовский» и «Инаглинский», ремонтно-производственная база и терминал «ВаниноТрансУголь». В ближайшие год-два компания достигнет проектных показателей — 22 млн тонн добычи качественных коксующихся углей. Ожидается, что проекты УК «Колмар» вкупе с Эльгинским проектом создадут к 2024 году дополнительно более 10 тыс. новых рабочих мест и увеличат объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в шестикратном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, российская компания по производству стройматериалов «Технониколь» намерена построить завод в Приморье — председатель правительства региона Вера Щербина и президент компании Сергей Колесников обсудили 3 июня перспективы на полях Петербургского международного экономического форума.