Санкт-Петербург, , 06:01 — REGNUM Российская компания по производству стройматериалов «Технониколь» намерена построить завод в Приморье — председатель правительства региона Вера Щербина и президент компании Сергей Колесников обсудили 3 июня перспективы на полях Петербургского международного экономического форума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Сегодня дорого завозить строительные материалы из других субъектов страны. Поэтому мы уже провели с компанией первичные диалоги. Сейчас инвестору нужна серьезная площадка, инфраструктура — свет, газ, железная дорога, чтобы использовать материалы на всем Дальнем Востоке. Мы окажем им всяческое содействие, будем смотреть все механизмы поддержки, предусмотренные законом», — пояснила председатель правительства Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов в первые дни работы Петербургского международного экономического форума подписал три соглашения о сотрудничестве.

Соглашения касаются строительства медицинских объектов, реконструкции рыбного порт и сотрудничества с банком ВТБ.