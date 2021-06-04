Санкт-Петербург, , 05:34 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов в первые дни работы Петербургского международного экономического форума подписал три соглашения о сотрудничестве, выступил на площадке «Юниорный бизнес в геологоразведке: перспективы развития в России», а также принял участие в заседании комиссии Госсовета на площадках: «Демография России: сохранение трудоспособного населения как социально-экономический вызов», «Инновации и инвестиции в комплексное развитие территорий», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Соглашения касаются строительства медицинских объектов, реконструкции рыбного порт и сотрудничества с банком ВТБ.

Подписи под трёхсторонним соглашением о намерениях по реализации концессионных проектов на Колыме поставили министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Сергей Носов и президент-председатель правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин.

Соглашение направлено на расширение сотрудничества банка и правительства Магаданской области в части финансирования, создания и последующей эксплуатации объектов образования и здравоохранения в регионе, отвечающим всем современным требованиям, с использованием механизмов государственно-частного партнерства. В частности, предполагается строительство ряда социальных, медицинских и образовательных учреждений.

Также заключено соглашение по реализации проекта реконструкции и модернизации гидротехнических сооружений рыбного терминала Магаданского морского порта, а также строительству завода по производству рефрижераторных контейнеров, инфраструктуры для обеспечения комплексного обслуживания судов, обустройства портовых служб, развития прибрежного промысла и создания новых логистических схем.

Третье соглашение заключено между ВТБ «Инфраструктурный Холдинг», правительством Колымы и Магаданской ассоциацией рыбопромышленников.

Кроме того, холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» построит ряд объектов, включая центр оказания высокотехнологичной медицинской помощи по акушерству, неонатологии и охране репродуктивного здоровья в Магадане.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Носов запланировал на ПМЭФ-2021 рабочие встречи с потенциальными инвесторами, подписание ряда соглашений по социально-экономическому развитию Магаданской области.