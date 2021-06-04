Санкт-Петербург, , 04:47 — REGNUM Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов считает, что ограничение России в доступе к системе всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) не станет катастрофой.

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Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о том, считают ли в Москве угрожающими заявления об отключении России от SWIFT, дипломат ответил отрицательно.

«Нет, мы не ощущаем. Но я уверен, что даже это не станет для нас катастрофой», — сказал Чижов.

Ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский допустил, что страны Запада на следующем витке «санкционной спирали» могут решиться на отключение России от SWIFT.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что к такому сценарию развития событий в Москве готовятся.

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