Санкт-Петербург, , 02:52 — REGNUM Розничные цены на бензин в России растут «строго в пределах инфляции», что является нормальным в текущей экономической ситуации, заявил 3 мая журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

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«Бензин на АЗС дорожает в пределах инфляции, и это нормально — это инфляционные издержки», — сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Новак добавил, что цены на бирже сохраняют волатильность: «На этой неделе они снижались, а на прошлой — повышались». Главным в этой ситуации он назвал сохранение уровня доходов нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз и независимых заправок.

Ранее в Минэнерго РФ сообщали, что рост оптовых цен на бензин является некритичным, и он не приведёт к дефициту топлива на внутреннем российском рынке.

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